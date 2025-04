Côte d’Ivoire : Laura Ziehi révèle pourquoi elle a quitté le rappeur Himra

Dans une interview exclusive accordée à Life Mag, Laura Ziehi, connue pour avoir partagé une brève histoire avec le rappeur ivoirien Himra, s’est livrée avec franchise sur les coulisses de leur rencontre, leur idylle éphémère et les raisons de leur rupture.

Laura Ziehi révèle que leur histoire ne commence pas comme une romance de jeunesse, malgré leur fréquentation du même établissement scolaire. « Je connais Himra depuis la classe de 6e, on était dans la même école à Saint-Viateur. Il n’y avait aucun contact entre nous. On se croisait, mais on ne se saluait même pas », confie-t-elle.

C’est en juillet dernier, après la sortie du titre « Maudit » (extrait de l’album Jeune Riche), que leur destin se croise enfin. « Il a cité mon nom dans le morceau, pourtant on ne se parlait pas. Ce sont les gens qui m’ont envoyé le son en disant : “Himra a dit ton nom” », raconte Laura. Intriguée, elle entre en contact avec le rappeur, et leur relation démarre. Leur premier rendez-vous ? Un concert de Himra au Palais de la Culture, marquant le début officiel de leur aventure.

Une alchimie brisée par le manque de respect

Si leur connexion était palpable, la relation n’a pas résisté aux réalités du quotidien. « La relation entre lui et moi aurait pu marcher s’il y avait du respect, mais il n’y en avait pas », déplore Laura. Sans entrer dans les détails, elle laisse entendre que le tempérament du rappeur – qu’elle qualifie de « chété » (agité, difficile à gérer) – a joué un rôle clé dans leur séparation.

Pourtant, loin de vouloir ternir l’image de l’artiste, elle tient à souligner ses qualités : « Il a beaucoup de qualités. Il est gentil. Tout ce qu’on voit dehors, ce n’est vraiment pas lui. Franchement, c’est quelqu’un de bien. Mais son côté chété, c’est ça qui n’est pas bon. »