Côte d’Ivoire : la tombe de l’animatrice Nadiya Sabeh profanée après son inhumation

La tombe de l’animatrice ivoirienne Nadiya Sabeh a été profanée ce dimanche 14 décembre au cimetière de Williamsville, à Abidjan, au lendemain de son inhumation. Décédée le 3 décembre 2025 à l’âge de 31 ans des suites d’un cancer du sein, sa disparition avait profondément marqué le milieu culturel ivoirien.

L’inhumation avait eu lieu la veille, samedi 13 décembre 2025, en présence de sa famille et de nombreux proches venus accompagner l’animatrice vers sa dernière demeure. C’est dans la pénombre du petit matin, vers 7 heures, que les agents du commissariat du 11ᵉ arrondissement d’Adjamé-Williamsville, alertés par un signalement anonyme, ont fait la macabre découverte.

Leur intervention rapide a permis l’interpellation, sur les lieux mêmes, d’un suspect. Il s’agit de K.G.S., âgé de 26 ans, présenté comme l’auteur présumé de cet outrage. Les forces de l’ordre ont immédiatement engagé une enquête. Les motivations de ce geste, qui heurte profondément les sentiments des proches et du public, restent pour l’instant à établir.

Une personnalité aimée du public

Révélée par ses vidéos authentiques et son humour sur les réseaux sociaux, Nadiya Sabeh avait ensuite conquis les écrans de télévision, notamment à la RTI avec un journal télévisé décalé. Son mariage en 2024 avec Ariel Sheney, figure de la musique ivoirienne, avait été suivi par ses fans. En février 2024, elle annonçait publiquement son diagnostic de cancer du sein, transformant son épreuve en un combat de sensibilisation. Elle avait réalisé le documentaire « Voyage au cœur de la vie » sur ce sujet.