Côte d’Ivoire : la réaction d’Eunice Zunon après l’accident de Ténor

La nouvelle fait actuellement sensation sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi 15 juillet 2021. L’artiste camerounais Ténor a été victime d’un accident de circulation. Le site Vibe Radio CI. a joint son amie Eunice Zunon. Voici la réaction de la Web-humoriste.

Visiblement sous le choc, la voix étreinte et à peine audible, Eunice Zunon, s’est montré peu bavarde. Elle laisse entendre: «Je n’ai pas envie de parler en ce moment. Je ne peux parler actuellement», a-t-elle lancé, d’une voix calme et sourde, rapporte Vibe Radio CI.

Selon certaines sources, «au petit matin de ce jeudi 15 juillet 2021, aux environs de 4 heures sa voiture dans laquelle il se trouvait et qui roulait à tombeau ouvert, après avoir fait un vol plané, a pris feu du côté de la capitale économique (Douala) plus précisément au niveau du Rond-point Feu Rouge Bessengue», apprend-on.

Son chauffeur et lui sont grièvement blessés rapporte la même source. L’on apprend aussi qu’une dame, âgée d’une vingtaine d’années, qui était également à bord du véhicule de l’artiste a rendue l’âme sur place.

Il faut dire qu’Eunice Zunon et Tenor ont été très proches ces derniers mois, à Abidjan comme à Yaoundé. Au point que certaines langues ont même prêté une relation amoureuse entre le Rappeur Camerounais et la Web-humoriste ivoirienne. Une supposée relation que la go humoriste ivoirienne a formellement démenti.