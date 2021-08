Côte d’Ivoire : la mère de DJ Arafat, Tina Glamour, prend une décision sur Ariel Sheney

Avec un visage de ne pas trop croire ce qui se passait, mais aussi avec des nerfs et sûrement de l’espoir. C’est ainsi que Lionel Messi est entré au stade Auguste-Delaune de Reims à la 66e minute du match entre l’équipe locale et le PSG, faisant ses débuts en Ligue 1 française.

Messi, qui avait raté les trois premiers jours de compétition, a été convoqué pour la première fois contre l’équipe d’Òscar García Junyent, mais a dû attendre la seconde mi-temps pour faire ses débuts.

Ils ne se sont échauffés qu’à la 58e minute du match, juste au moment où Reims a marqué un but qui a fini par être invalidé et a fait ses débuts huit minutes plus tard, juste après que Mbappé ait inscrit le 0-2 au tableau d’affichage.

Bien entendu, Pochettino n’a pas voulu offrir aux supporters un trident Neymar-Mbappé-Messi et mettre l’Argentin sur le terrain à la place du Brésilien, avec qui la paire d’anciens grains bleus devra attendre pour coïncider sur un terrain. Qui sait si le trident sera vu avec Mbappé ou si le Français se retrouvera enfin au Real Madrid dans l’un des deux jours restants sur le marché.