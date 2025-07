Côte d’Ivoire : la légende DJ Arafat ressuscitée à travers « In Memory »

Un nouvel album posthume de DJ Arafat est disponible depuis ce vendredi 18 juillet sur les plateformes de streaming. Intitulé « In Memory », ce projet réunit neuf titres inédits de l’artiste, enregistrés avant sa disparition en 2019.

Considéré comme une légende du coupé-décalé, Ange Didier Houon, alias DJ Arafat, continue de faire vibrer les fans même après sa mort. Cet album vient raviver la mémoire d’un artiste au style unique, dont l’influence sur la scène musicale ivoirienne reste inégalée.

Produit par Obouo Music, le label de David Monsoh, ce projet surprise a été lancé sans aucune campagne de promotion. Dès sa mise en ligne, il a suscité une vague d’émotion et de nostalgie chez les fans, toujours aussi fidèles au « Daïshi ».

Les morceaux qui composent « In Memory » restent fidèles à l’univers sonore de DJ Arafat : des rythmes puissants, une énergie brute, et des messages directs. Il s’agit d’un dernier témoignage artistique, porteur de la fougue et du style qui ont fait de lui une icône.

Depuis sa sortie, l’album connaît un fort succès sur les plateformes de streaming, se plaçant rapidement dans les tendances en Côte d’Ivoire et ailleurs. Un hommage vibrant à un artiste qui, six ans après sa disparition, reste profondément ancré dans le cœur du public.

« In Memory » est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes : Spotify, Apple Music, Boomplay, Deezer…