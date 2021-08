Côte d’Ivoire : la chanteuse Vitale s’en prend à l’animatrice Annie France

Tina Glamour, la mère de DJ Arafat était l’invitée de l’émission Peopl’Emik sur La 3, ce vendredi 20 Août. Dans une séquence de l’émission, l’animatrice Annie France Bamba s’est retrouvée pratiquement aux prises avec Tina Glamour à qui elle a dit ses vérités.

Le mot retenu par Annie France Bamba pour son échange avec Tina Glamour était «dévalorisant». Et il a été choisi à dessein ! L’animatrice qui n’y est pas allée avec le dos de la cuillère, a vertement reproché à la mère de Yôrôbô d’avoir une attitude «dévalorisante» et «rabaissante» pour l’image de son fils.

Selon elle, le rôle de Tina Glamour est de «protéger l’image de son fils et non de s’étaler sur les réseaux sociaux». Et ce n’est pas en faisant des histoires aux amis de son fils qu’elle y paeviendra.

Tina Glamour n’a pas apprécié ces reproches d’Annie France. Le ton est même monté entre les deux femmes. Elle a expliqué que c’était sa façon à elle de réagir aux indélicatesses de certains amis de son fils.

«Je ne pense pas que ce soit dévalorisant. C’est ma façon à moi de leur dire ce que j’ai vécu. J’aurais pu devenir folle ou me suicider. Mon fils était tout pour pour moi. On ne peut pas être au dessus d’une mère. Si je tape, c’est par rapport à certaines choses qu’on me raconte. Tu me clashes, je te clashe», a répondu la mère d’Arafat.

L’animatrice Annie France a dénoncé l’usage des réseaux sociaux pour répondre aux amis de son fils. Elle a indiqué qu’elle pourrait le faire par d’autres moyens ou à travers les personnes qui l’entourent. Et de façon presque magistrale, elle a donné l’exemple des mères de certaines stars qu’on ne voit jamais sur la toile.

«On ne voit jamais la mère de Michael Jackson ni celle de Didier Drogba sur la toile», a ajouté Annie France. L’échange entre ces deux femmes a eu lieu dans une ambiance particulièrement tendue mais l’animatrice de Peopl’Emik a vraiment tiré son épingle du jeu.