Côte d’Ivoire : la chanteuse Vitale révèle les chiffres de son cachet de spectacle

La chanteuse Vitale s’impose comme un leader. Elle ne se qualifie plus comme la patronne du Coupé-décalé mais de la musique ivoirienne.

«Depuis 2011, j’ai créé le pseudo la Beyoncé d’Afrique. C’est après moi que dans les différents pays, certaines se font appeler Beyoncé. Je fais et elles suivent. C’est ça être un leader. On ne se fait pas appeler la patronne du Coupé Décalé par hasard. Je suis désormais la patronne de la musique ivoirienne.»

Ce mercredi 18 août 2021, dans son direct sur sa page Facebook, elle révèle son influence dans la musique. «On dit on a pas belle voix mais quand on rentre quelque part, les coeurs battent, si on avait belle voix alors ? Quand on nous invite quelque part, il peut avoir du monde mais quand on arrive, on sent qu’on est là.»

Vitale donne des preuves de sa suprématie en révèlant les cachets qu’elle reçoit pour prester. «Malgré la voix n’est pas bonne, j’ai lourd cachet. Ceux qui ont de belles voix, ils gagnent entre 150.000 frs à 400.000frs moi je ne chante plus à ce cachet, c’était à mes débuts. Voix de crapaud commence à partir de 1 million, 2 millions….5millions. On appelle ça, Dieu donné.»

L’interprète de la chanson «Mon Bébé» repondait pour la énième fois aux personnes qui critiquent sa voix et ses tenues de scènes. «Être artiste n’est pas seulement la voix, l’apparence compte aussi, je ne porte pas les habits façon façon.»