Côte d’Ivoire : la chanteuse Josey émue du succès de son concert

Ce dimanche 27 juin 2021 est une journée de débriefing du concert de la diva ivoirienne Josey. En effet, le samedi 26 juin, la chanteuse âgée de 31 ans a fait un concert triomphal. Elle a rempli la plus grande salle du palais de la culture de Treichville pour son premier coup d’essai.

Du coup toute la toile parle de ce succès phénoménale. Josey aussi parle de son concert et ses mots sont empreints de reconnaissance et de fierté.

Dans une publication faite sur sa page Facebook, les premières paroles de l’artiste ont été des remerciements à l’endroit des autorités ivoiriennes, de la presse et media ivoirien ainsi que ses partenaires puis finalement, sa force qui est ses fans sans omettre le Seigneur Jésus qui a aussi eu droit à son merci.

L’interprète du titre «Sorry» s’excuse aussi pour les ratés et promet s’améliorer pour les prochaines occasions qui se présenteront par la volonté de Dieu. L’intégralité de la publication est disponible sur ses réseaux sociaux.

«Merci JÉSUS 🙏🏽❤️⭐️

Côte d’Ivoire, Ma Nation, Ma Patrie

Tu es et tu resteras pour toujours et à jamais MA FIERTÉ. Tu m’as vu naître, tu m’as nourri , tu m’as vu grandir 🙏🏽Pour t’honorer, Je ne me lasserai pas de donner de ma plus belle voix , pour qu’à ton tour, tu sois aussi fière de moi.

Grand Merci à vous tous mes fans, vous qui avez cru en moi et m’avez démontré votre amour❤️ Vous avez tout subi pour moi mais vous êtes restés.

Il a plu, vous n’avez pas reculé quit même à entonner des cantiques de louange 🙏🏽🤩 On peut aimer son artiste comme ça ?

On l’a fait les gars. J’espère que vous avez aimé votre spectacle. Je vous demande pardon pour tous les ratés 🙏🏽😔 C’était notre première fois, on corrigera si DIEU nous donne une autre opportunité de refaire 🙏🏽 MERCI.»