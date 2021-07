Côte d’Ivoire : la chanteuse Claire Bahi reconnaissante envers son fiancé

La chanteuse Claire Bahi a révélé ce mardi 13 juillet 2021 dans l’émission la «Télé d’ici Vacances» que le mariage n’était pas vraiment sa tasse de thé, elle n’arrivait pas à se décider.

La chantre de l’éternel était l’invitée de Yves de Mbella et ses chroniqueuses Gliss et Khady Touré dans le cadre de la promotion de son nouvel et premier album de 6 titres baptisé «Jésus est la lumière du monde».

Au cours de l’entretien, la vie privée de l’ancienne mama du Coupé Décalé a été évoquée et c’est avec les yeux pétillants qu’elle s’est confiée sur son fiancé et futur époux.

Selon, l’interprète de «Je t’ai eu» son partenaire a fait preuve d’une patience remarquable car elle le connaît depuis 8 années. Autrement dit, lorsqu’elle était encore dans le Coupé Décalé qu’elle a abandonné. «Je le connais depuis 8 ans lorsque j’étais dans le coupe décalé. Je lui tire mon chapeau car il a été très patient.»

Interrogée sur ses relations amoureuses passées, la jeune femme reconvertie pour de bon n’a pas souhaité s’atteler sur son passé mais elle a préféré contempler la belle famille qu’elle prépare avec son partenaire. Claire Bahi se marie donc bientôt avec un homme aimant et très discret.