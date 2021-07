Côte d’Ivoire : la chanteuse Claire Bahi et Serge Beynaud font la paix

La chanteuse Claire Bahi, ex-Première dame du Coupé-décalé, devenue aujourd’hui chantre chrétienne, a enfin fait la paix avec Serge Beynaud.

Pour avoir traité Serge Beynaud de sorcier. Convertie au Christianisme, Claire Bahi a récemment demandé pardon à l’arrangeur.

Selon Afrique-sur7, pour joindre l’acte à la parole, elle s’est rendu chez Serge Beynaud, comme le témoigne une vidéo postée sur sa page Facebook ce mardi après-midi.

«Je suis venu serrer mon frère dans les bras. Je suis venu voir mon frère et demander pardon. Je suis chez mon frère Serge Beynaud … Je suis trop contente. C’est Jésus qui fait tout ça. Il n’y a rien dans l’orgueil; il m’a reçue chez lui… Que Dieu le bénisse», a-t-elle déclaré.

Quant à Serge Beynaud, il a également affirmé qu’il n’y a plus d’histoire entre lui et l’ex-Première dame du Coupé-décalé. «Voilà Claire Bahi, voilà la Beynaumania; on reprend là où tout a démarré. On était ensemble au début, on a toujours été ensemble. Ce n’est pas maintenant qu’on va se séparer. Maintenant, c’est en Jésus», a-t-il soutenu, tout en annonçant une prochaine collaboration avec La Mama. «On va faire un son à la gloire de Jésus», a-t-il ajouté.