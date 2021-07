Côte d’Ivoire : la belle Emma Lohoues envoie un message à les femmes

L’actrice ivoirienne Emma Lohoues ne prônait que l’indépendance financière de la femme ce mercredi 28 juillet 2021 sur sa page Facebook.

Selon Emma Lohoues, une femme doit être complète sur le plan financier ainsi que mental avant l’arrivée d’un homme dans sa vie.

«Ce qui devrait être LOGIQUE pour toutes FEMMES RESPECTABLES!☝🏻 Crée toi la vie de tes rêves, reste AMBITIEUSE, ENTREPRENANTE, mais surtout PIEUSE🙏🏼 La présence d’un homme dans ta vie est la cerise sur le gâteau, pas LE GÂTEAU en lui même!»

La businesswoman ajoute que la beauté ne suffit pas de nos jours, une femme doit travailler et réfléchir comme l’homme.

«Aujourd’hui être belle et ne rien avoir que ce soit dans la tête ou en poche est comme avoir la peste ! Les hommes, les vrais ne veulent plus avoir affaire à ce type de femmes !

Il n’ya rien de plus beau quand vous êtes complémentaires financièrement comme mentalement ! Si tu n’es pas intelligente, ton chéri va te parler de quoi concernant son boulot ? Si tu n’as rien aussi, tu lui sers donc de quoi at the end of the day ?»

L’espoir de la célébre femme ivoirienne est que les femmes se posent les vraies questions et ne se complaisent pas dans des situations financières où elles ne sont pas heureuses.