Côte d’Ivoire : Ks Bloom fait des révélations sur la mort de DJ Arafat

Invité dans l’émission Faha Faha, l’artiste ivoirien Ks Bloom a abordé son parcours musical et son immense succès. Au cours de l’émission, l’artiste est également revenu sur la mort de DJ Arafat et a fait plusieurs révélations à propos du pasteur qui prétendait vouloir ressusciter le roi du coupé-décalé.

«Quand Arafat est mort, j’ai pleuré. Je ne sais pas pour les autres, mais ça m’a fait très mal. Maintenant, quelqu’un vient et dit qu’il veut réveiller Arafat. Laissez-le non ? En plus, il a dit que c’est Dieu qui lui a parlé. Il n’a pas dit qu’il est un prophète, il n’a pas demandé de l’argent. Il n’a rien demandé. S’ils avaient laissé le pasteur toucher le corps d’Arafat, il serait avec nous aujourd’hui.

Vous ne l’avez pas laissé, en prétendant que le pasteur cherchait un buzz. C’est plutôt en ayant refusé qu’il le touche, que vous validez son buzz. Il peut se lever à n’importe quel moment et dire qu’il avait voulu ressusciter Arafat, mais que sa famille a refusé», a-t-il affirmé.

Après cette affirmation, l’animateur a demandé à Ks Bloom s’il accepterait que quelqu’un vienne ressusciter un de ses proches qui a perdu la vie. L’artiste a répondu en ces termes :

«Si moi je perdais un parent et quelqu’un prétend pouvoir le réveiller, moi-même, je payerai son transport pour qu’il vienne. Quelqu’un dit qu’il veut réveiller Arafat, il fallait le laisser faire. Puisque vous ne l’avez pas laissé faire, cela voudrait dire que vous avez comploté», a-t-il ajouté.