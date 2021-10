Côte d’Ivoire : Kolo Touré fait une révélation sur Didier Drogba

L’ex-défenseur central des Eléphants de Côte d’Ivoire était l’un des invités de La télé d’ici de la Nouvelle chaîne ivoirienne (NCI), ce jeudi 21 octobre 2021. Par visioconférence, l’ancien sociétaire de Liverpool et d’Arsenal a levé un coin de voile sur son actualité.

«Actuellement je suis entraîneur adjoint à Leicester. Quand j’ai arrêté ma carrière, j’ai voulu faire des études en économie pour travailler dans les finances. Mais c’était trop compliqué pour moi.

J’ai donc décidé de faire ce que je savais le plus faire. A savoir le football. J’ai décidé de partager mon expérience aux plus jeunes. J’ai alors passé la Licence pro qui me permet aujourd’hui de pouvoir gérer un club», a-t-il confié.

En plus de la Licence pro, Touré Kolo Habib révèle qu’il est en train de passer un Master en droit et en économie du sport (MPI Uefa) comme Didier Drogba pour devenir manager.

«Manager une équipe c’est beaucoup de choses. C’est gérer le staff, communiquer dans les médias, c’est plein de choses.

Je suis donc en train de passer le MPI, qui me permettra d’apprendre beaucoup de choses. Le MPI permet aussi de gérer l’administration. C’est le même diplôme que Didier Drogba est en train de passer. Avec ça il pourrait gérer la Fif s’il y a l’élection et qu’il est élu», a-t-il fait comprendre.

Le MPI de l’UEFA est réservé aux anciens sportifs professionnels de haut niveau. Il permet de devenir manager général de club ou dirigeant de fédération.