Côte d’Ivoire : Koffi Olomidé quitte la scène du FEMUA, Vetcho Lolas crache ses vérités

Critiqué d’être dans une relation amoureuse avec Tina Glamour, Shanaka Yakuza se prononce encore une fois. Depuis quelque temps, Shanaka Yakuza, le concepteur de la «Drogbacité», est au centre des polémiques selon lesquelles il entretiendrait une relation amoureuse avec Tina Glamour, la mère de feu DJ Arafat.

L’artiste a beau expliqué qu’il n’a jamais été question d’une telle relation entre lui et Tina Glamour, les critiques persistent quand même sur lui à ce sujet. Dans une publication de Média Prime Mag sur Facebook ce jeudi 16 septembre 2021, Shanaka Yakuza s’est de nouveau proposer sur ce sujet.

Selon lui, Tina Glamour a toujours été comme une mère pour lui et de surcroît la génitrice de son défunt confrère Dj Arafat. Donc impossible qu’il entretienne dans ce cas une relation amoureuse avec elle.

«J’ai décidé ne plus parler de Tina Glamour dans les interviews que j’accorde et même dans toutes mes sorties médiatiques. C’est un sujet dont je souhaite ne plus parler. Cette femme a l’âge de ma mère.

En plus, elle est la mère de mon défunt confrère Arafat (paix â son âme). Les gens sont libres de raconter ou de dire ce qu’ils veulent à ce sujet. Mais moi, je préfère ne pas me prononcer dessus», a-t-il fait savoir.

Même si l’artiste chanteur refuse de rentrer dans les profondeurs du sujet, tout porte à croire qu’il n’a jamais existé une telle relation entre lui et Tina Glamour. Connaissant donc comment fonctionne le milieu du Showbiz ivoirien, les photos de Shanaka Yakuza et de Tina Glamour qui ont suscité ces critiques seraient certainement destinées à faire le buzz.