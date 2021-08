Côte d’Ivoire : «Kiff No Beat, c’est fini, il n’y aura plus rien, moi je parle seulement avec Black K», Didi B

Le rappeur Didi B met fin aux polémiques sur la séparation du groupe Kiff No Beat durant une émission sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI.

La nouvelle recrue du Label 92i, Didi B, était l’invitée de l’émission La Télé d’ici Vacances animée par Yves De Mbella et ses deux charmantes chroniqueuses Kadhy Touré et Gliss. Au cours de cette émission, l’artiste a parlé de son actualité musicale et du groupe auquel il appartient, la Kiff No Beat.

Revenant sur le freestyle entre le Jeune rappeur Mc one et son collègue de la Kiff No Beat Elow’n, Didi B dit avoir rigolé de cette scène, qui pour lui, est monnaie courante dans le milieu du rap.

«Ça m’a fait rigoler aussi(…) mais, c’étaient plutôt les commentaires autours de ce freestyle qui étaient nombreux. Ils ont l’habitude de faire des freestyles de ce genre», a fait savoir Didi B.

Quant à la question de Kadhy Touré de savoir si un retour du groupe Kiff No Beat était envisageable, le rappeur Didi B a mis fin aux polémiques sur la séparation du groupe.

«Kiff No Beat, c’est fini, il n’y aura plus rien, moi je parle seulement avec Black K», a déclaré d’emblée le rappeur Didi b. Et d’ajouter : «Ça, c’est ce que j’aurais dit. Car c’est ce que vous voulez entendre ! Mais la Kiff No Beat, on est toujours là. On fait nos projets ensemble. Et on a un concert des 10 ans (de carrière, ndlr) qu’on prépare avec Molare. Et il y a un album qui sort juste avant», Didi B.