Côte d’Ivoire : Kadhy Touré fait des révélations sur son époux

La grand-mère de feu DJ Arafat, Dandi Lou Hélène, a révélé ce qu’Ange Didier Houon, son défunt petit-fils, lui avait confié au sujet de sa femme Carmen Sama.

Un peu plus de deux ans après la mort de DJ Arafat, Carmen Sama est véritablement passée à autre chose. Elle a retiré la photo de Dj Arafat de son profil Instagram et se présente désormais comme une influenceuse et femme d’affaires.

Pour animer son compte suivi par plus d’un million de personnes, Carmen Sama poste régulièrement des photos assez chaudes, en affichant ses rondeurs, ses fesses, son corps, ses seins …Ce qui choque par moments de nombreux observateurs.

La grand-mère de feu Dj Arafat, Dandi Lou Helène, lors d’une conférence de presse animée, vendredi 17 septembre à Cocody, a été interpellée sur les agissements de la belle Carmen Sama, et la réponse de cette dernière fut assez surprenante. Elle a, effet, révélé ce que son défunt petit-fils lui avait confié bien avant sa mort.

«Je l’aime beaucoup mais c’est une canaille. Je veux que tu l’aimes comme tu m’aimes. Je veux que tu lui donnes des conseils», aurait confié feu DJ Arafat à sa Mémé Dandi Lou Hélène.