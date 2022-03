Côte d’Ivoire – Kader Kéïta brise le silence sur la candidature de Drogba à la tête de la FIF

Présent dans l’industrie musicale depuis plus de de dix ans, Davido a déclaré lors d’une récente interview à BBC qu’il avait emprunté un chemin non conventionnel par rapport aux autres membres de sa famille.

Selon l’artiste, pour les «Adeleke», le «plan directeur» était d’aller à l’école puis «d’aller travailler pour papa». Mais la star n’a pas suivi ce modèle.

«Ma mère décédée et mon père très occupé au travail m’ont donné le temps de me retrouver et c’est à ce moment-là que la musique est devenue mon centre d’intérêt. J’ai même raté l’école pour la musique. En ce moment, je me batttais contre mon père qui m’obligeait à poursuivre les études», a-t-il confié.

Au début de sa carrière, son objectif principal était de réussir aux États-Unis comme Akon, mais il a finalement réalisé que poursuivre son rêve enAfrique serait plus agréable pour lui.

Initialement sceptique quant à la carrière musicale de son fils, ce n’est que lorsque Davido a sorti sa chanson à succès Dami Duro en 2012, que son père a vu jusqu’où il pouvait aller dans l’industrie.

À partir de ce moment, les «amis milliardaires» de son père appellent pour convaincre ce dernier, afin qu’il laisse Davido à continuer la musique.

Une décennie plus tard, Davido etait récemment à Londres pour la deuxième fois, dans le cadre d’un concert à guichets fermés à l’O2 Arena.