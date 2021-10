Côte d’Ivoire : Josey remet la danse Mapouka au goût du jour dans «Zambeleman» en duo avec Bonigo

Josey est toujours là où on ne l’attend pas. La chanteuse est connue pour sa polyvalence et a su démontrer plus d’une fois qu’elle savait s’adapter à plusieurs styles différents.

Aujourd’hui, elle surprend ses fans avec Zambeleman, une chanson dans la pure tradition mapouka des années 2000. Pour rappel, le mapouka est une danse traditionnelle des peuples du littoral sud-ouest de la Côte d’Ivoire.

Quelque peu déroutant à la première écoute, on apprécie mieux le titre à la deuxième tentative. Cette chanson est extraite de son dernier album Cocktail. Elle sortait déjà du lot et on se demandait si la chanteuse la choisirait comme single.

Josey a posé sa voix sans forcer, mettant en avant le rythme et la mélodie. Une réussite pour l’une des plus belles voix d’Afrique. La présence de Bonigo, ex-membre du groupe Youlés Inter qui a cartonné dans les années 2000, est la cerise sur le gâteau. Les nostalgiques de l’époque mapouka en auront pour leur argent.