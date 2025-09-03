Côte d’Ivoire : Josey et Serey Dié célèbrent leur amour dans « Le Monde est à Nous »

La star ivoirienne Josey fait un retour remarqué avec son nouveau single, « Le Monde est à Nous ». Le clip, qui met en scène son mari, l’ancien footballeur international Serey Dié, a déjà franchi la barre symbolique du million de vues en seulement quelques jours, confirmant l’engouement du public.

En choisissant de faire de son époux l’acteur principal de cette vidéo, Josey dévoile une facette plus intime de son art. Le clip, réalisé comme un mini-film, montre un couple complice, rieur et plein de tendresse. C’est une manière forte et assumée de revendiquer leur histoire d’amour, souvent au cœur des discussions, et de la transformer en une source de création.

La chanson, puissante et personnelle, est aussi une réponse directe aux critiques. Josey s’adresse sans détour à ceux qui doutent de leur couple : « Je ne comprends pas, les gens veulent qu’on se sépare / Mais c’est pas possible, non c’est pas possible. » Un passage qui a particulièrement résonné auprès des fans, qui ont rapidement partagé les paroles sur les réseaux sociaux.

Loin de se contenter de faire danser, Josey raconte des histoires qui parlent à tous. Sa voix, juste et authentique, est accompagnée de mots simples qui touchent en plein cœur. C’est cette sincérité qui explique la loyauté et l’attachement de son public.