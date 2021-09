Côte d'Ivoire : «Je veux rencontrer Emmanuel Macron pour...», Fior 2 Bior

En séjour depuis quelques jours dans la capitale française Paris, Fior 2 Bior fait encore parler de lui à travers une récente interview à accordée à Actu People.

Dans cet entretien, le rappeur a manifesté sa volonté à rencontrer le président de la République Française, S.E.M Emmanuel Macron afin de discuter de la cohésion ivoiro-française et de la jeunesse.

«Je veux rencontrer Macron pour causer avec lui, c’est un frère à nous et on est tous jeunes, donc on doit s’asseoir pour causer parce qu’actuellement, c’est la jeunesse qui contrôle. On doit même créer notre impire de jeunes ivoiriens ici ‘paé’ la Côte d’Ivoire et la France, c’est même chose», a-t-il confié à Actu People.

Pour rappel, Fior 2 Bior est parti en Europe pour poursuivre sa tournée et conquérir le public européen. Et là-dessus, le faiseur du Gbongbarada est en très bonne voie puisqu’à l’occasion du concert marquant le lancement de l’événement impulstar du lundi 30 août dernier au pied du Tour Eiffel, le rappeur a fait boire son «Gnonmi avec lait» aux milliers de spectateurs venus assister au show.