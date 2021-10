Côte d'Ivoire : «Je suis venue donner lunette à Pharaon...», Sarra Messan

Après son incroyable anniversaire, la web-humoriste ivoirienne, Sarra Messan, en séjour en Égypte depuis quelques jours, elle fait une annonce sur la toile.

En effet, la web-humoriste ivoirienne s’est envolée le jeudi 28 octobre 2021 pour l’Égypte, où elle passe déjà du bon temps. C’est derniers jours, il faut dire que la star de l’humour en Côte d’Ivoire, a mis l’accent sur le divertissement.

«Je suis venue donner lunette à Pharaon, depuis il est au soleil Ahi. Bisous mes amours», a posté Sarra Messan sur sa page Facebook ce vendredi.

Avec Sarra Messan, c’est toujours le rire à gogo, et la talentueuse humoriste, au cours de ce voyage, n’a pas manqué de laisser un drôle de message sur sa page Facebook également pour arracher le rire à ses abonnés.

«En business ! En tout cas j’ai tout goûté deh, champagne oh, vin oh, jus oh, nourriture oh, jiiiiiiii j’ai payé cher donc je vais enlevé mon argent dans vous pian. Agni laisse pas pour lui cadeau !», a-elle posté.

Mais si quelque chose a le plus attiré l’attention de ses abonnés, c’est l’absence du jeune blogueur guinéen, Mansour le Guisen, le prétendu amoureux, aux côtés de Sarra Messan, contrairement à son anniversaire où il s’était véritablement affiché avec elle. Contre toute attente, Sarra Messan a été aperçue dans le désert d’Égypte avec un autre homme.

Du coup, Mansour le Guisen, qui voudrait bien laisser son pays pour s’installer en Côte d’Ivoire afin de vivre son amour avec Sarra Messan, est cité dans les nombreux commentaires sous le post de la web-humoriste ivoirienne.