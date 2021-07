Côte d’Ivoire : «Je souhaite que l’artiste soit transféré à Abidjan», Camille Makosso

La nouvelle fait actuellement sensation les réseaux sociaux depuis ce jeudi 15 juillet 2021. L’artiste camerounais Ténor a été victime d’un accident de circulation. Le général Camille Makosso vole au secours de Ténor.

«JE SOUHAITE QUE L’ARTISTE SOIT TRANSFÉRÉ À ABIDJAN POUR SA CONVALESCENCE, NOUS ALLONS LUI ENVOYER LES BILLETS NÉCESSAIRES ET PRENONS EN CHARGES LES SOINS.» a déclaré le Général Camille Makosso qui suit de près cette affaire.

Depuis l’annonce officielle de l’accident de l’artiste camerounais, toute la toile s’est mobilisé et est en attente du rétablissement de l’auteur du titre à succès «Do le dab». Cet accident qui a ému plus d’un a eu lieu dans la matinée du 15 juillet aux environs de 4h du matin. Et si Tenor et le chauffeur ont pu sortir vivants, une jeune fille d’une vingtaine d’années qui était avec eux n’a pas eu cette chance.

Elle est décédée sur le champ. Pour bien faire les choses, l’homme au grand coeur qu’est Camille Makosso s’est aussi adressé aux parents de cette dernière : «AUX PARENTS DE LA JEUNE FILLE LE SEUL MOT EST PARDON PARDON PARDON. PERSONNE NE SE RÉVEILLE UN MATIN POUR SOUHAITER VOIR LA MORT. L’ACCIDENT PEUT NOUS ARRIVER À TOUT MOMENT DE GRÂCE AYONS TOUS UNE VIE DE PRIÈRE.»