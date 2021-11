Côte d'Ivoire : «Je ne sais pas quand j’irai au Bénin. Quand j’envoie mon cachet...», Emma Lohoues

Le compte Instagram de Didistone, la fille du chanteur Congolais Koffi Olomide, a été désactivé. On ne le retrouve plus dans la barre de recherche Instagram.

Et pourtant Didistone était l’une des personnes les plus suivies sur Instagram avec plus de 1 millions de followers. Ambassadrice tour à tour des marques l’Oréal Paris et Boss Eyewear, Didistone postait régulièrement des photos et informations d’elles, au grand plaisir de ses fans.

Didistone avait aussi fait polémique. Recemment elle a subi des menaces et insultes à cause de ses déclarations sur le procès de son père en France. Aujourd’hui c’est son compte Instagram qui est désactivé, à la tristesse de ses fans.

Aucune information n’est jusque-là donnée sur la disparition soudaine du compte Instagram de Didistone. Nous aurons peut-être des explications très bientôt.