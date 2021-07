Côte d’Ivoire : «Je ne quitterai pas mon foyer pour une histoire d’enfant…», la femme de DJ Lewis

Le chanteur ivoirien Ariel Sheney a une charmante épouse qui l’aime et croit énormément en lui. Ce 1er juillet 2021, à l’occasion de l’anniversaire du kumbala ses proches ont organisé une fête.

Dans une serie de vidéo publiée sur sa page Instagram ce samedi 3 juillet 2021, le chanteur était entouré de ses amis, collaborateurs et particulièrement de son épouse pour soufler sa 31ème bougie.

Le couple a échangé plusieurs câlins, des regards amoureux puis un baiser. Des expressions et gestes qui connotent de l’amour entre les jeunes gens. Parlant de son talentueux époux, Nadya souligne qu’elle est fière de lui et l’aime beaucoup.

En effet pour son entretien exclusif sur life Tv le vendredi, Ariel Sheney a eu droit à un message émouvant de sa compagne.

«Je suis fière de toi parce que lorsque je regarde dans le rétroviseur je me dis que ce n’était pas évident. Aujourd’hui les gens l’attribuent un nom qui n’est vraiment pas ta nature.

Tu n’es pas n’importe qui. Garde la tête toujours haute et sache que je t’aime énormément. On est tous derrière toi, on croit en toi et en ton talent.

Même si tu prends une cuillère et tu tapes sur une casserole, on va danser. Tu as fait tant de sacrifices pour la musique, continue d’avancer et on continuera de te booster. Je t’aime.»

Les touchantes paroles avaient ému le jeune époux. En plus d’être talentueux et célèbre et jeune Ariel Sheney est rangé et organisé avec sa petite famille qui est une véritable boussole pour lui et ça c’est un bel exemple.

