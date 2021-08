Côte d'Ivoire : «Je ne me blanchis plus la peau...», la chanteuse Claire Bahi

Dans une interview accordée à Media Prime Mage, Claire Bahi, ex artiste du coupé décalé aujourd’hui convertie au Christianisme, est revenue sur sa nouvelle vie et ses relations avec ses anciens collègues du coupé décalé.

Concernant sa nouvelle vie, Claire Bahi est catégorique : «… aujourd’hui, j’essaie d’être sobre. Pas trop de fantaisies, pas trop de make up, faux cils. Je ne me blanchis plus la peau. En tout cas, j’essaie d’avoir une image à l’image de Dieu…»

Claire Bahi entend donc apporter un changement qualitatif à sa vie. Et le mérite avec cet artiste c’est qu’après sa conversion, elle parle sans détours de son ancienne vit qu’elle assume sans toutefois en être fière. Oui c’est un mérite et il faut le souligner car ce n’est pas chose aisée.

Quant aux relations avec ses anciens amis du coupé décalé, elle a dit au cours de cet interview que tout allait bien et qu’elle les invitait à faire le coupé décalé tout en ayant une vie saine.