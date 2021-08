Côte d’Ivoire : «Je n’aime pas quand tous les regards sont figés sur mes courbes, mes formes», Sery Dorcas

La belle Sery Dorcas, reine de la beauté ivoirienne en 2005, fait aujourd’hui partie des influenceuses ivoiriennes et est même présentée comme une véritable femme d’affaires. Très suivie sur la toile, la jeune femme ne manque pas d’afficher régulièrement ses rondeurs.

Le 29 juin dernier, Sery Dorcas a véritablement fait parler d’elle en postant des photos ultra sexy sur Instagram. Dans l’une des photos, la reine de beauté, de dos, a laissé entrevoir ses magnifiques et envoûtantes fesses. Il n’en a pas fallu plus pour mettre de nombreux internautes en extase.

Cependant, des internautes disent ne pas comprendre comment une femme se disant pudique, peut-elle exhiber aussi régulièrement son corps sur les réseaux sociaux. «Je suis une personne très pudique, contrairement à cette image que les gens ont de moi. Je n’aime pas quand tous les regards sont figés sur mes courbes, mes formes», a cependant confié à Media Prime, l’ex-compagne de Zokora Didier dit Maestro.

Une sortie qui a encore suscité des interrogations chez des internautes pour qui, les déclarations de Sery Dorcass, sont complètement différentes de son comportement sur les réseaux sociaux.

«Tes photos nues que tu publies à longueur de journée-là, est-ce qu’on t’oblige ? Assumez ce que vous faites hein les stars», a commenté un internaute quand un autre écrivait: «Tu es déjà star, on t’appelle influenceuse. On dit que tu es femme d’affaires… mais exposition de corps, de fesses et de seins, tu fais sur Instagram là, c’est quoi le projet ?

Si tu ne peux pas porter caleçon pour te promener dans la rue, ne viens donc pas exposer cela sur les réseaux sociaux. Tant que ça va continuer, les gens auront toujours le regard fixé vers tes courbes. C’est parce que tu montres qu’on regarde», a-t-il dénoncé, rapporte Afrique-sur7.