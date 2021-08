Côte d’Ivoire : «Je n’ai jamais compris les femmes qui détestent les enfants de leurs maris», Emma Lohoues

Dans une publication sur sa page Facebook ce lundi 2 août 2021, Lady Sonia a partagé une triste histoire d’une jeune fille qui a été maltraitée par sa belle mère.

«Je dormais affamée pendant des jours. Elle m’affamait au point que parfois je frolais la mort. Une fois, j’avais tellement faim que j’ai dû manger les restes de nourriture de notre chien.

Le fils de notre voisine m’a surprise et l’a dit à sa mère qui m’a interrogée à ce sujet.» Lit-on dans le long témoignage de la jeune fille, partagé par le coach Lady Sonia sur sa page Facebook.

L’histoire a très vite généré des milliers de commentaires des internautes qui ont dénoncé le mauvais traitement des marâtres qui font souffrir des enfants.

La publication a aussi attiré l’attention de l’actrice Emma Lohoues qui a déploré le fait. Emma Lohoues souligne qu’elle ne comprend pas comment on peut aimer un homme et détester son enfant.

«Je n’ai jamais compris ça là deeeehhhh 🤦‍♀️ si tu dis aimer un homme ou une femme pourquoi donc détester son enfant?? C’est terrible pffff🥺», Emma Lohoues, rapporte ONCI.

Les histoires de marâtre sont assez courantes et évidemment ce sont les enfants qui en souffrent. Vivement que les parents soient plus attentifs et à l’ecoute de leurs enfants lorsqu’ils se remarient.