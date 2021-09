Côte d'Ivoire : «C’est pour ça que moi je me masturbe et...», la chanteuse Mimie

Mauricio Pochettino, le technicien du PSG, n’a pas pu échapper en conférence de presse à une nouvelle question sur la sortie de Lionel Messi.

La polémique a enflé depuis dimanche soir, elle s’est un peu dégonflée depuis l’officialisation des pépins physiques de Lionel Messi, mais Mauricio Pochettino n’a pas pu éviter les questions sur le sujet en conférence de presse.

Le coach argentin a évidemment été interrogé sur son choix de remplacer Lionel Messi lors du match contre Lyon, ce qui a beaucoup fait parler.

«Le club a fait le communiqué sur Messi. La situation est claire. Quand on est sur le côté du terrain on voit beaucoup de choses. On a vu qu’il se touchait le genou, après une frappe on a vu qu’il se touchait le genou.

On est très content de ce qu’il a fait dans le match, une très bonne première mi-temps. Après 75 minutes de match, avec les informations qu’on avait, on a pris cette décision.

Les réactions depuis dimanche ? Je comprends la situation, je ne suis pas surpris. La priorité est toujours le bien du joueur et comme j’ai expliqué avant, c’est ce qui nous semblait le mieux pour lui.»