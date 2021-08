CÃ´te d'Ivoire : Â«Je l'aime fortement...Â», Emma DobrÃ© Ã  propos de Kerozen

Dans une interview accordée au magazine BlueLife paru ce mercredi 4 août, la chanteuse ivoirienne Josey sera bientôt au Bénin pour un événement, est revenue sur sa relation avec la chanteuse béninoise Zeynab.

«Dans une récente interview, la baronne de la musique béninoise Zeynab affirme vouloir faire un feat avec toi. Avec la trace Party est-ce pour toi le moment de collaborer avec le label Blue Diamond ?», est-il demandé à la star ivoirienne.

«Oui, Zeynab et moi, on se parle régulièrement. Je ne sais pas si ce sera pour moi le moment de collaborer avec elle. Une collaboration entre elle et moi, ça peut se faire, je ne peux nier cette possibilité. Mais on n’a pas envisagé de profiter de cette occasion de scène au Bénin pour finaliser une chanson ensemble», a répondu l’interprète de «Diplôme».

«Toutefois, je suis ouverte à la possibilité d’un futur featuring entre elle et moi. Zeynab, c’est ma sœur, on s’aime beaucoup, et si on doit collaborer elle et moi, ce sera vraiment au feeling», a-t-elle ajouté.