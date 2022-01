Côte d’Ivoire : «Je l’aime beaucoup», Vegedream clarifie tout sur sa relation avec Emma Lohoues

Invité ce vendredi 7 janvier 2022 sur Life Tv, la superstar de la musique française Vegedream s’est prononcé pour la première fois sur ses relations avec la belle Emma Lohoues.

Séjournant en Côte d’Ivoire, son pays d’origine depuis quelques jours, Vegedream suscite cependant l’intérêt et la curiosité des internautes à cause de son rapprochement avec la belle Emma Lohoues, avec qui on le soupçonne d’ailleurs d’être en couple.

En effet, reçu sur le plateau de l’émission Life Week-end, Vegedream a tenu à expliquer les rapports qui le lient avec la célèbre actrice ivoirienne et businesswoman Emma Lohoues,

«Emma, c’est depuis 2016 que je la connais, lors de ma première venue en Côte d’Ivoire (…). On s’est rencontré sur les réseaux sociaux. Facebook m’a montré mon âme sœur qui était Emma Lohoues, en plus, je ne la connaissais pas encore.

Ça m’a interpellé, du coup, je lui ai envoyé et on a rigolé, c’est de là qu’on a commencé à parler et on s’est plus lâché. Elle a toujours été là pour moi, c’est quelqu’un de super important à qui je me confie beaucoup et je demande beaucoup de conseils, en dehors de tout ce qui peut tourner sur la toile, c’est quelqu’un d’intelligent, de pragmatique, qui réfléchit beaucoup. Emma m’aime beaucoup, je l’aime beaucoup.

On est proche comme des adultes, je sais que ça tourne beaucoup autour du fait que «vous êtes en couple ?», «vous n’êtes pas en couple ?» Ou encore «il y a eu dot ?». Ce qui nous lie est un plus que de l’amitié, mais ça ne dépasse pas certaines choses parce qu’on s’apprécie.

Moi, j’ai ma vie en France et elle a sa vie ici, on se dit tout, on est super transparent l’un envers l’autre. Ça nous amuse juste de voir comment les gens pensent qu’on est en couple. Nous ne sommes pas mariés sauf qu’on a juste une surprise dans pas longtemps», a-t-il déclaré.