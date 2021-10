Côte d'Ivoire : «Je gagne 12 millions par mois grâce...», Bravador

Invité ce lundi 25 octobre 2021 sur le plateau de l’émission Show Buzz diffusée sur NCI (Nouvelle chaine ivoirienne), l’humoriste web, Bravador, vient de dévoiler la somme qu’il touche grâce à Facebook.

Les blogueurs et influenceurs invitent les internautes à «partagez le direct», «mettez les cœurs» et puis ils se font de l’argent, on ne parle pas, des milliers de francs.

En effet, l’humoriste Bravador a avoué que lui, il gagnait 12 millions par mois grâce à Facebook seulement, mais aussi grâce à les abonnées. Parce que cela est aussi dû à les opinions sur leurs vidéos et les partages et commentaires. Pour cela, il faudrait passer par une technique qu’on appelle «Monétisation de page».

Les Pages et comptes qui partagent du contenu avec leurs audiences sur Facebook représentent une partie importante sur le réseau social. Si vous voulez vous lancer, n’oubliez pas de proposer du bon et attrayant contenu.