Côte d’Ivoire : «Je fais des erreurs mais la grâce est plus grande que mes péchés», Claire Bahi

Le samedi 4 septembre dernier 2021, Olivia Yacé, la fille du Maire de Cocody, M. Jean-Marc Yacé, a été élue la nouvelle reine de la beauté en Côte d’Ivoire, a l’issue de la finale du prestigieux concours de beauté féminin Miss Côte d’Ivoire 2021.Après son élection, plusieurs lots ont été offerts à Mlle Olivia Yacé dont une superbe voiture de type Renault et qui lui devrait être remise très bientôt. Chose promise, chose faite.En effet selon une publication de First Mag le Vrai sur Facebook ce vendredi 17 septembre 2021 avec à l’appui cette image postée également, la Miss Côte d’Ivoire 2021, Mlle Olivia Yacé a effectivement reçu les clés de sa magnifique Renault Koleos pour faciliter ses déplacements dans la ville d’Abidjan et à l’intérieur du pays.