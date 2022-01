Côte d’Ivoire : «je chante désormais pour Dieu», Vetcho Lolas

En colère après des propos tenus par l’actrice et businesswoman ivoirienne, Emma Lohoues, un internaute a craché ses vérités à la fille du guide religieux Eugène 1er. Ce qu’il lui reproche.

Un internaute a craché ses vérités à l’actrice et businesswoman ivoirienne, Emma Lohoues

Emma Lohoues est incontestablement l’une des femmes les plus célèbres d’Afrique. En plus de sa célébrité, la jeune femme ne manque pas d’argent. Dans une vidéo publiée par Canal +, il y a quelques mois, Emma Lohoues s’est prononcée sur ses différentes sources de revenus.

«Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion», a-t-elle confié. S’agissant du mariage, Emma Lohoues a été très claire. Elle exhorte les jeunes filles à chercher à être stables financièrement avant de songer au mariage.

Aussi, conseille-t-elle aux jeunes filles d’être très sélectives dans le choix de leurs amoureux. Pour l’ex-copine de feu Dj Arafat, les femmes doivent s’intéresser aux hommes qui ont des moyens financiers.

«Vous vous mettez à un niveau où n’importe qui peut vous draguer. Et vous vous plaignez que c’est toujours les mêmes gars qui vous font la cour et se foutent de vous après. Ce n’est la faute à personne d’autre que vous-mêmes.

C’est votre propre faute. C’est à vous de changer de level de gars. Si vous vous mettez à certains niveaux, vous aurez des soupirants de ce même niveau. Le boutiquer ne peut pas sortir de son magasin pour draguer une dame posée qui est dans son véhicule. C’est plutôt la nounou qu’on envoie faire des emplettes dans son magasin que le boutiquier peut draguer. Donc, c’est où vous vous placez qu’on vous drague», a-t-elle confié à Media Prime.

Une sortie qui a irrité un internaute qui n’est pas passé par 4 chemins pour répondre à la belle Emma Lolo. «Je n’ai jamais vu Yaya Touré parler de richesse, de l’argent. Pourtant, il avait plus de 400 millions de FCFA par mois…

Jamais, Drogba n’a affirmé : je peux me payer ceci ou cela parce que j’ai de l’argent. Il investit dans une mine d’or; il avait plus 400 millions de Fcfa à Chelsea et en Chine, 600 millions par mois, je precise. Je ne parle pas de Billon, l’homme le plus riche de Côte d’Ivoire. Cependant, chaque fois que je tombe sur les propos d’Emma, il ne s’agit pas de problèmes sociétaux, de débats de société, etc.

On parle toujours avec toi, de mari, de femme, d’argent. Même ta beauté que tu vantes, tout est faux. Faux cils, faux teint, fesses chirurgicales, faux cheveux, faux ongles (…) beauté artificielle. Tu demandes à tes sœurs de choisir des hommes qui ont les moyens, mais pourquoi ne peuvent-elles pas choisir des hommes qu’elles aiment et qui les respectent ?», s’est interrogé un internaute.