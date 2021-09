Côte d'Ivoire : «J’arrête la musique...», annonce la chanteuse Vitale

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d’Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d’affaires. Dans une vidéo publiée par Canal +, Emma Lohoues s’est prononcée sur ses différentes sources de revenus.

«Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J’investis dans le cosmétique et l’immobilier. J’ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c’est ma nouvelle passion», a-t-elle confié.

Cependant, force est de constater que les choses n’ont pas du tout été faciles pour la belle Emma Lolo qui a dû batailler très dur pour se faire une place au soleil.

«Moi que vous voyez aujourd’hui là, j’ai eu à travailler dans des instituts ; j’ai eu à être insultée par des patrons…Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j’ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings.

J’ai eu un petit magasin avant d’avoir un institut de beauté et là, je pense que je n’ai encore rien fait…Arrêtez de tendre la main. Bougez-vous ! C’est de petit boulot à petit boulot, qu’on arrive à ce dont on a toujours rêvé. Pour réussir, il faut faire preuve d’abnégation, de courage ; d’échec en échec, on finit par réussir», a conseillé Emma Lohoues.

Femme épanouie, Emma Lohoues n’est pas mariée, mais n’entend pas se jeter dans les bras du premier venu. Elle a confié, de façon subitile, ce qui pourrait être l’une des conditions pour espéper gagner son coeur.

«Quand une femme est indépendante, l’homme qui oserait être avec elle, sera obligé d’être au dessus de ce qu’elle a déjà, sinon mon frère, continue ta route ! Vous les hommes, votre malin, c’est sur la femme qui n’a rien. Mais quand elle en a, vous tremblez pour décaisser pour vous donner de la contenance. Parce que vous êtes déjà frustrés !», a-t-elle confié à First Mag le vrai.

Puis d’ajouter: «Ce qu’il faut comprendre : si tu me donnes ton argent, je le prendrai avec plaisir mais s’il arrive qu’un jour ou l’autre, tu ne m’en donnes pas, je ne te demanderai pas, parce que j’ai le mien. Sur ce, on pourrait se séparer sans trop de pression. Mais la femme qui n’a rien, a toujours ce souci de dépendance…

Donc quand bien même c’est chaud, parce que le manque de respect est devenu son quotidien, elle ne pourra pas bouger! C’est pour çà que vos sœurs sont dans trop de soucis de foyer. Elles n’ont pas LE CHOIX ! Être indépendante te DONNE LE CHOIX tout simplement», rapporte Afrique-sur7.