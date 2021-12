Côte d'Ivoire : «J'ai quelqu'un dans ma vie mais...», annonce Emma Lohoues

Eudoxie Yao avait décidé de mettre un terme à sa relation avec le chanteur guinéen Grand P, après avoir visionné une vidéo de ce dernier en compagnie de la chanteuse sénégalaise, Viviane Chidid. Plus tard dans la foulée, on apprend qu’ils seraient ensemble.

Mais force est de constater qu’on ne les voit plus ensemble depuis un moment. La team de Mulukuku via leur émission «Showbuzz» sur la NCI a joint Grand P depuis la guinée pour en savoir un peu plus sur ce qui se passait vraiment entre les deux. Parce qu’il n’y a pas longtemps qu’il était à Abidjan, et qu’on ne l’a pas aperçu avec sa femme.

Grand P a été catégorique sur sa relation avec Eudoxie Yao : «Eudoxie est toujours ma femme, ce sont les gens qui parlent beaucoup». En d’autres termes, tout ce qu’on entend, on lit çà et là sont justes des rumeurs pour alimenter les débats de la toile et nos bruits de couloir. Il a aussi affirmé que quand il était à Abidjan, sa femme était au Niger.