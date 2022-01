Côte d’Ivoire : «J’ai jamais mis pied sur la tombe de DJ Arafat», avoue Emma Lohoues

La déception est totale pour les fans de Céline Dion. La diva québécoise a annoncé ce samedi 15 janvier l’annulation de la partie nord-américaine de sa tournée Courage, à cause de problèmes de santé persistants.

«J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente», a regretté la star de 53 ans sur Twitter.

La chanteuse, dont des spectacles avaient dû être reportés raison de la pandémie, avait déjà annulé des représentations prévues à Las Vegas entre novembre 2021 et février 2022.

Elle devait reprendre sa tournée le 9 mars à Denver et se produire dans une quinzaine de villes américaines et canadiennes jusqu’au 22 avril.

I was really hoping that I’d be good to go by now, but I suppose I just have to be more patient and follow the regimen that my doctors are prescribing. /J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente. – Céline xx… pic.twitter.com/zNnDMBo1JR

— Celine Dion (@celinedion) January 15, 2022