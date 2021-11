Côte d’Ivoire : «J’ai donné une gifle à Peter», Emmanuelle Keïta

L’actrice, productrice et réalisatrice, Loukou Akissi Delphine alias Akissi Delta, a fait des confidences sur ce qu’elle a vécu durant son enfance. Elle est une des rares femmes à s’être imposées dans le cinéma ivoirien, voire africain. Pas seulement en tant qu’actrice, mais aussi en tant que productrice et réalisatrice.

Akissi Delta, productrice de la serie ivoirienne à succès «Ma famille» devenue «Ma grande famille», est incontestablement une femme leader dont la voix porte.

Née en mars 1960, Akissi Delta a joué dans plusieurs productions cinématographiques, notamment «Bal Poussière» en 1988, avec Thérèse Taba, Bakary Bamba, Bagnon, Naky Sy Savané; dans le film «Rue Princesse» en 1991 du réalisateur Henri Duparc.

Elle a également tourné dans l’émission satirique «Qui fait ça ?» de Léonard Groguhet, avant d’arborer quelques années plus tard la casquette de productrice avec la série «Ma Famille» sortie dans les années 2000 et qui a connu un véritable succès en Côte d’Ivoire et à l’international.

Devenue aujourd’hui une icône de la culture ivoirienne, les choses n’ont pas du tout été faciles pour Akissi Dellta pour autant. Elle qui, n’ayant pas été scolarisée.

«Quand j’étais petite entre 7 et 8 ans, toutes mes amies et cousines allaient à école sauf moi. Donc tous les soirs quand mes amies étudiaient, j’allais me mettre près d’elles et quand elles écrivaient avec leur encre j’étais à côté.

Je regardais. Et un soir le père d’une d’elles est venu et m’a chassée en me disant : «Ma fille est entrain d’étudier, toi tu ne veux pas aller à l’école. Ne viens pas la déranger.» Je suis allée rejoindre ma grand-mère en pleurant. Quand je lui ai expliqué ce qui s’est passé elle m’a dit: «Toi, école ou pas un jour tu vas devenir quelqu’un», a témoigné Akissi Delta, rapporte Afrique-sur7.