Côte d’Ivoire : «J’ai demandé pardon, mais Carmen Sama ne m’a pas…», Tina Glamour

Quelques jours après son concert du vendredi 12 août 2022, Tina Glamour dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a adressé un message aux internautes.

La mère de feu Arafat DJ promet de ne plus s’en prendre à Carmen Sama, la veuve de son fils. Tina Glamour a cependant fait comprendre qu’elle n’a pas revu sa petite fille Rafna depuis une année.

«Demander pardonner, il faut le mériter, quelqu’un qui demande pardon, c’est quelqu’un qui est fort dans la tête. Jusqu’ici, je n’ai pas encore vu ma petite fille. Jusqu’ici, je n’ai pas encore vu Rafna.

J’ai demandé pardon, on ne m’a pas envoyé Rafna. C’est Rafna qui m’intéresse. Je ne vais plus jamais clasher sa maman, sa famille. C’est ma petite fille qui m’intéresse et qui me manque.

Pardonnez, dites à sa maman de m’envoyer Rafna oh. Un an, c’est trop. Elle me manque», a plaidé la grand-mère de Mael Houon.