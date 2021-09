Côte d’Ivoire : Jacinta Gnolou, la femme de Serge Beynaud fait des graves révélations

Le jeune blogueur ivoirien, Apoutchou national, semble avoir réussi à conquérir le cœur de la belle Emma Lohoues. Ce qui s’est passé entre nos deux célébrités à Paris.

Il y a quelques mois, Apoutchou national déclarait publiquement sa flamme à la belle Emma Lohoues. Objet de railleries de la part de plusieurs internautes qui s’attendaient à un refus catégorique de l’actrice ivoirienne face à ses avances, Stéphane Agbré (son vrai nom ) n’a pas abdiqué.

«Dès que je rentre à Abidjan, je finis d’embrasser les pieds de ma mère, je suis devant ta porte. Je ne sais pas si tu habites à Angré ou à Cocody mais à 6 heures du matin, je suis ton nouveau gardien. Que tu le veuilles ou non, tu vas accepter mon amour.

Si tu n’as pas accepté, je m’en vais au Bénin. Si je te drague à plusieurs reprises et que tu m’ignores, tu n’appuies pas toujours «diez» sur mes sentiments, je m’en vais au Bénin et je dis ceci : celle-là, ne la rendez pas qu’amoureuse, mais rendez la «zinzin» de moi», avait-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Lors d’une rencontre avec Apoutchou national dans un restaurant de Paris, Emma Lohoues a affiché toute son admiration pour le jeune blogueur ivoirien.

«Vous savez très bien que mon poutchou, il est tout le temps en train de soutenir le travail. C’est ce qui fait que je l’adore, c’est ce qui fait que je l’aime; ce n’est pas le gars qui vient parler dans le vide.

Il est tout le temps en train de soutenir les artistes ivoiriens même africains, les gens qui entreprennent. Ne pensez pas qu’on est tout le temps en train de rire sur le net là, on est bête. On n’est pas bête, on sait où on s’en va», avait déclaré Emma Lohoues.

De nouveau en France, à la faveur de «la nuit africaine du cinéma» qui a eu lieu le samedi dernier, (événement dont elle était la marraine), la belle Emma Lolo a rencontré une seconde fois, son «mari». Déjà dans un serré-colé lors de l’événement, nos deux célébrités ont encore fait parler d’eux lundi.

Dans une vidéo postée sur la toile, on aperçoit Emma Lohoues dans les bras d’Apoutchou national. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont même donné l’impression d’échanger un baiser.

Cette vidéo suscite plusieurs réactions d’internautes dont certains estiment qu’il s’agit tout simplement d’un buzz. «Buzz ou pas, ce qui est sûr, Apoutchou national profite très bien», a réagi un observateur, rapporte Afrique-sur7.