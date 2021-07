Côte d’Ivoire : incarcéré à New Bell, Tenor reçoit le soutien d’Eunice Zunon

La nouvelle de l’incarcération de Tenor est tombée le vendredi 30 juillet 2021. Le jeune rappeur camerounais, on se rappelle, avait été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juillet 2021 à Douala. Malheureusement, une occupante de la voiture du nom d’Erica Nfiya Mouliom est décédée.

«Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, l’artiste Tenor a été victime d’un accident de circulation dans la ville de Douala. Il était accompagné d’un chauffeur, un ami et ils prenaient le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle», avait déclaré le staff managerial de l’artiste proche d’ Eunice Zunon.

Malheureusement, au moment où Tenor se trouvait à l’hôpital Laquintinie de Douala, les choses vont se compliquer. Le père d’Erica Nfiya Mouliom exige que le rappeur épouse coutumièrement sa fille décédée. Finalement, vendredi 30 juillet, le chanteur est conduit à la prison de New Bell.

Eunice Zunon, considérée comme la petite amie du Camerounais, est très affectée par l’incarcération de Tenor. La web humoriste ivoirienne lui a adressé un message de soutien.

«Les moments difficiles, on en traverse tous. C’est comment les traverser qui montre que les êtes humains sont differents. La nuit portant conseil, la prière faisant du bien à l’âme, j’en ressors avec plus de sagesse et de détermination d’être un instrument de paix quelque soit les situations», a déclaré celle que l’on surnomme affectueusement BB Bouche pointue, rapporte Afrique-sur7.