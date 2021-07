Côte d’ivoire : «Il ne faut pas marier des enfants. Mon épouse à 10 ans de plus que moi», wilfried zahui

Le célèbre pasteur Wilfried Zahui était l’invité de «La Télé D’ici» de ce vendredi 09 juillet. Au cours de cette émission, il a fait des révélations sur sa vie privée et a lancé un message à la jeunesse.

Connu sur les réseaux sociaux pour son élégance et ses vidéos, le pasteur Wilfried Zahui a bien voulu répondre à l’invitation d’Yves De Mbella, pour l’émission «La télé d’ici Vacances». Au cours de ce passage sur le plateau de la Nci, cet homme de Dieu et Businessman a fait des révélations sur sa vie amoureuse.

À la question de la chroniqueuse Kadhy Touré de savoir «comment son couple arrivait-il à allier relation amoureuse et professionnelle ?», le révérend Zahui a répondu en indiquant que «tout dépendait de la base» de la relation qu’il a avec sa femme. Car «quand on sait à quoi on s’est engagé, on sait faire la part des choses.» Et d’ajouter : «c’est pourquoi il ne faut pas marier des enfants, ni des gamines.»

Répondant à une question d’Yves De Mbella de savoir quel était l’âge de chacun d’eux, le révérend Zahui a révélé qu’il a 32 ans, tandis que son épouse en a 42.

Toutefois, cette différence d’âge n’affectait pas négativement sa vie professionnelle, bien au contraire : «Je recherchais une femme qui n’allait pas me prendre la tête. Qui allait ajuster là où il le faut, canaliser là où il faut canaliser. Et assister là où il faut assister.»