Côte d’Ivoire : Himra annonce un changement majeur pour son «Concert Sauvage 2»

Himra, le rappeur ivoirien en pleine ascension, a récemment fait sensation en annonçant un changement important pour son concert «Concert Sauvage 2», prévu le 26 décembre 2024.

Le 9 décembre, Himra a partagé sur ses réseaux sociaux que, face à l’engouement croissant pour cet événement, il a décidé de déplacer le concert à l’extérieur du parc.

«Vu l’engouement des choses, ça a été vraiment compliqué pour moi d’accepter de me plier à ça, mais je pense que ça sera meilleur et que nous tous, on sera contents. Le Parc des Expositions nous demande de faire le concert à l’extérieur et non dans l’enceinte du parc.», a-t-il expliqué.

Himra s’est engagé à offrir une performance inoubliable lors de ce concert. Les fans peuvent s’attendre à une soirée riche en émotions, avec des invités surprises et une connexion unique entre l’artiste et son public.