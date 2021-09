Côte d'Ivoire. Grand P : «Je vous demande pardon oh c’est grand p...», Eudoxie Yao aux Guinéens

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao et le chanteur guinéen Grand P ont encore fait parler d’eux. Ce qu’ils ont fait.

Eudoxie Yao a récemment décidé de mettre un terme à sa relation avec le chanteur guinéen Grand P, après avoir aperçu une vidéo de ce dernier en compagnie de la chanteuse sénégalaise, Viviane Chidid. Une vidéo dans laquelle le chanteur guinéen ne s’était pas gêné pour exprimer son intention d’épouser la chanteuse sénégalaise.

«Grand P, lors de son séjour au Sénégal, a fait des vidéos avec la chanteuse Viviane Chidid, dans lesquelles il a annoncé qu’il va épouser la chanteuse sénégalaise. Des internautes ont relayé ces vidéos. Certains se moquaient de moi et me proféraient des injures. Alors, j’ai décidé de mettre fin à ma relation avec Grand P», a expliqué Eudoxie Yao.

De son coté, Grand P refuse d’accepter la séparation d’avec la go bobaraba. «Mon amour EDO, pour moi, tu es ce qu’il y a de plus beau dans ce monde. Sur mon coeur, j’écrirai ton nom, pour que je pense à toi pour toujours. Mon véritable bonheur c’est d’être avec toi, tu es l’amour de ma vie. Le soleil est pour tout le monde, mais toi, tu es mon soleil à moi seul. Toi et moi, c’est jusqu’a la gare», a indiqué Grand P sur son compte Instagram.

Lundi 30 août 2021, nos deux personnages qui se trouvent présentement au Mali, ont encore fait parler d’eux en postant sur leurs comptes Facebook respectifs, une photo où l’on aperçoit Eudoxie Yao assise sur le «petit» Grand P. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’énorme postérieur d’Eudoxie a complément absorbé le chanteur guinéen.

«Mon ex Grand P à gros cœur hein, il a demandé de m’asseoir sur ses pieds. Les Guinéens, ne venez pas me frapper s’il ne marche plus bien», a commenté Eudoxie Yao, quand Grand P écrivait ceci: «je t’aime jusqu’à l’amour».

Eudoxie Yao demande pardon aux Guinéens

Ce samedi, la bimbo ivoirienne Eudoxie dans une vidéo postée sur son compte Instagram, a demandé pardon au aux Guinéens.

«Mes fans de la Guinée 🇬🇳 je vous demande pardon oh c’est grand p qui me l’a demandé 💋 Paix en Guinée et bon week-end à vous» a-t-elle écrit en légende de la vidéo.