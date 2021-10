Côte d'Ivoire : «Fally Ipupa ferait mieux de demander pardon...», Tiesco Le Sultan

Tout est parti après un duel suscité par une radio implantée à Abidjan. Le média invitait ses abonnés à faire le choix entre Debordo Leekunfa et Fally Ipupa. Cela a provoqué une grosse colère du chanteur de couper décaler. Le chef de la «légion» n’a pas apprécié d’être mis en compétition avec la star congolaise.

«J’aimerais rappeler le côté lâche de certains Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont super suceurs de tout ce qui vient de l’étranger. Fally, il nous chante quoi à longueur de journée. Et après, ils vont venir dire que Fally est fort que Debordo. Fally n’est jamais fort que Debordo. Fally, tu es en train d’arnaquer mon peuple», a déclaré le Mimi sur les réseaux sociaux.

Debordo est allé plus loin en faisant remarquer que Fally Ipupa ne dit rien dans ses chansons. «On ne comprend rien dans tes chansons. Si tu nous insultes oh, on ne comprend pas … Chante un peu en français. Avec ça, on veut le comparer à moi Debordo. Il ne peut pas chanter avec Dorbordo. Je ne vois même pas un artiste congolais qui peut chanter avec moi Debordo. Je ne vois même pas», a enfoncé l’artiste couper décaler.

Tiesco Le Sultan refuse de garder le silence dans cette guerre ouverte de Debordo contre l’ex-protégé de Koffi Olomidé. «Fally ferait mieux de demander pardon», a-t-il publié sur sa page Facebook. Le «gringo» conseille même à Fally Ipupa de solliciter une collaboration musicale avec «Debordo qui est son papa musicalement sinon il sera sévèrement boycotté en Côte d’Ivoire». Tiesco Le Sultan reconnait que le chanteur de rumba a du talent, mais n’a pas le niveau musical de Leekunfa.

«C’est Arafat et Hamed Bakayoko (RIP) qui vous ont donné nom sinon nous on s’en bat les c… de vous. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère musicalement. Que celui qui n’est pas content reste chez lui, que celui qui ne veut pas rester chez lui nous respecte. Nous on n’a pas besoin d’aller chez vous pour être stars. Pourquoi vous êtes obligés de venir chez nous pour être stars ?», a voulu comprendre Tiesco, rapporte Afrique-sur7.