CÃ´te d’Ivoire : Â«Eunice Zunon et Tenor ne sont pas un couple de la vie rÃ©elleÂ»

La jeune web comédienne Eunice Zunon a dit toute la vérité relativement à sa supposée relation amoureuse avec le chanteur camerounais Tenor.

La proximité entre l’influenceuse ivoirienne, Eunice Zunon, et le rappeur camerounais Tenor, a suscité de nombreux commentaires sur la toile ces derniers jours.

En effet, après son récent voyage à Dubaï en Avril dernier, BB Bouche Pointue, avant de rentrer en Côte d’Ivoire, a fait une escale au Cameroun où elle a chaleureusement été accueillie par Ténor.

Quelques semaines après, c’etait au tour du jeune rappeur camerounais d’arriver à Abidjan pour un spectacle qui a eu lieu le samedi 15 mai. Et c’est Eunice Zunon qui était allée le chercher à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Nos deux célébrités s’étaient ensuite rendues à l’hôtel où a séjourné Tenor.

Des vidéos de ces instants, publiées sur la toile, avait suscité les réactions de plusieurs internautes qui soupçonnent une relation amoureuse entre le rappeur camerounais et la comédienne ivoirienne. Face à ces nombreuses spéculations, Eunice Zunon est montée au créneau pour rétablir toute la vérité.

«Nous avons constaté que la prétendue relation entre nous (Tenor et moi) fait couler beaucoup d’encre. Et que de plus en plus de personnes s’impliquent vraiment émotionnellement. Alors, d’un commun accord, on a décidé de stopper l’hémorragie», a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Facebook, rapporte Afrique sur 7

Puis Eunice Zunon d’ajouter: «Bien que j’ai été proche de l’artiste, humainement, chacun a une vie privée. Alors retenez une chose: Eunice Zunon et Tenor ne sont pas un couple de la vie réelle et que même ce couple virtuel et ce rapprochement humain prennent fin».

Se voulant ferme, Eunice Zunon a insisté que «ce communiqué n’a aucun caractère humoristique de nature à distraire, à amuser ou à détendre».