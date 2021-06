Côte d’Ivoire : Eunice Zunon dit tout sur sa relation avec Tenor et met fin aux débats

Depuis quelques temps, la relation entre la web humoriste, Eunice Zunon et Ténor fait couler beaucoup d’encre sur la toile. Alors que cette affaire semble prendre des tournures sérieuses sur la toile, l’humoriste a décidé de mettre fin aux supputations via un communiqué publié sur sa page Facebook ce jour.

Dans ledit communiqué, elle a estimé que sa relation avec Tenor est une relation factice et qu’elle n’a jamais été réelle.

«Nous avons constaté que la prétendue relation entre nous (Ténor et moi) fait couler beaucoup d’encre. Et que de plus en plus de personnes s’impliquent vraiment émotionnellement alors d’un commun accord on a décidé de stopper l’hémorragie.

Bien que j’ai été proche de l’artiste humainement, chacun a une vie privée. Alors retenez une chose : Eunice et Ténor ne sont pas un couple de la vie réelle et que même ce couple virtuel et ce rapprochement humain prennent fin maintenant.», peut-on lire sur la page Facebook d’Eunice Zunon.

Aussi, a-t-elle estimé que ce communiqué n’a aucun caractère humoristique de nature à distraire ou à amuser.