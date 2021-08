Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao, s’asseoir sur les pieds de Grand P (photo)

Depuis l’annonce de sa séparation avec Eudoxie Yao, Grand P tente par tous les moyens de reconquérir le cœur de sa bien-aimée. Le chanteur enflamme la toile.

Présentement, Grand P et Eudoxie Yao sont au Mali. Profitant de leurs séjours, les deux amoureux se sont rencontrés pour œuvrer une réconciliation.

Dans une photo publiée sur les réseaux sociaux ce lundi 30 août 2021, Eudoxie Yao s’affiche sur les pieds de son ex financé Grand P.

«Mon ex grand P à gros cœur einn il a demandé de m’assoir sur ces pieds 😂 les guinéens ne venez pas me frappé s’il ne marche plus bien», à t-elle écrit en légende de la photo.

Rappelons que 23 juillet dernier, Eudoxie Yao avait annoncé sa séparation d’avec Grand P après que ce dernier se soit affiché aux côtés de la star sénégalaise Viviane Chidid.