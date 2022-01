Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao s’affiche  très canon et rend les internautes…(photos)

Didier Raoult était invité de Cyril Hanouna ce vendredi 7 janvier dans l’émission Touche Pas à mon poste. Sans surprise, le professeur marseillais a été sollicité sur les questions liées au Covid et comme à son habitude, le sulfureux scientifique n’a pas mâché ses mots.

En duplex sur un écran géant, Didier Raoult donne son avis face aux milliers de téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Connu pour ses prises de position clivantes, le professeur marseillais a été interrogé sur la vaccination contre le Covid, au cœur de la stratégie gouvernementale.

S’il affirme qu’il ne sait pas pour Omicron, compte tenu du caractère récent de l’apparition de ce variant, Didier Raoult semble en revanche plus catégorique concernant l’efficacité du vaccin de manière plus globale sur le Covid.

«Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non»

«Jusqu’à 50 ans il n’y a pas d’endroit où l’on voit une surmortalité développée depuis deux ans liée à ce virus. Ça peut faire partie d’une stratégie de lutte contre l’épidémie mais on ne peut pas dire aux gens ‘vous mettez votre propre santé en danger en ne vous vaccinant pas’. Nous, on a l’impression que ça décroche à partir de 54 ans : les risques de faire quelque chose d’un peu plus grave sont plus significatifs et chez les gens qui sont obèses. On sait que c’est à la fois l’âge et l’obésité qui font les risques de cette maladie», analyse-t-il.

«La deuxième chose, c’est sur le plan épidémique, est-ce qu’on a une évidence que ça sert à quelque chose ? Je suis désolé de pas être d’accord avec les autorités : la réponse est non, ça ne contrôle pas l’épidémie et c’est dans les pays où l’on a fait le plus de vaccins qu’on a le plus de cas».

Un pavé dans la mare, alors que le gouvernement mise sa stratégie de sortie de crise sur la vaccination. Actuellement, les patients en réanimation à cause du Covid sont plus largement non vaccinés, comme le confirme une récente analyse des Décodeurs du Monde. Dès lundi, le Sénat doit examiner le projet de loi sur le pass vaccinal, que le gouvernement espère mettre en œuvre le plus rapidement possible.