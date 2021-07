Côte d’Ivoire : Eudoxie Yao déballe les vraies raisons de sa séparation avec Grand P

Après l’annonce de la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, la fin de son aventure amoureuse avec le chanteur guinéen Grand P. Elle dévoile enfin les vraies raisons.

Interrogée la Go en pim, Eudoxie s’explique sur Vibe Radio.ci : «ça suffit, cette affaire de Grand P, je ne suis plus dedans», lâche t-elle d’entrée, avant de nous en dire un peu plus : «Je ne veux plus m’embrouiller avec quelqu’un. Les managers de Grand P n’ont pas été bien avec moi. Ils m’ont vraiment déçue. Et Grand P de son côté, lui, il est ici et là sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos un peu partout avec des dames. En tout cas, moi, ça ne m’intéresse plus», martèle Eudoxie Yao.

Qui affirme vouloir se concentrer désormais sur sa carrière musicale : «Je veux désormais me consacrer à ma carrière musicale. Je vais relancer ma musique et reprendre dans quelque temps mes tournées Africaines», a laissé entendre la Go Bobaraba sur Vibe Radio.ci.