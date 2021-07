Côte d’Ivoire : en plein concert, le père de KS Bloom débarque et trahit un secret sur son fils

L’étoile montante du gospel ivoirien, KS Bloom, de son vrai nom Souleymane Kevin Kader Junior Koné était en attraction, ce dimanche 4 juillet 2021, sur l’esplanade du palais de la culture de Treichville.

Annoncé en pompes depuis quelques mois, ce concert dès son annonce, avait fait l’objet d’une vive polémique. Selon certains observateurs, il était trop tôt pour l’artiste de faire un concert, puisqu’il serait peu connu du monde.

D’autres sont allés plus loin estimant qu’il serait orgueilleux de sa part de faire un spectacle à cause du succès d’un seul single. Finalement, ce ne sont pas moins de 8.000 «disciples» (les fans de l’artiste, Ndlr) qui auront réussi à faire craquer l’esplanade du palais de culture déjouant ainsi les pronostics.

KS Bloom a pu compter sur sa voix mélodieuse qui bat les records d’appréciation sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et de radio ivoiriennes.

Des tubes contenus dans l’album «Allumez la lumière» comme «Mon salut d’abord», «Laissez tomber», «Alloco arrive», «Allumez la lumière», «La Mour», «C’est Jésus qui est bon» et «Enfant de Dieu» ont été dégustés au Palais tout en chœur avec l’auteur.

Au cours de ce concert, un fait va venir donner un cachet spécial au moment où l’artiste lui-même s’attendait le moins. Son père, musulman pratiquant, va débarquer à la surprise générale avant de trahir un secret sur son fils. Décryptage.

«Bonsoir à tous. C’est mon fils, moi je l’appelle Junior. (…) Je suis musulman pratiquant. Je constate que mon fils met la joie dans le cœur de millions de personnes et il faut être sorcier pour ne pas venir le soutenir» a-t-il laissé entendre.

Puis continue : «Il vous a dit combien de fois il m’a fatigué, un petit bandit et repenti. (Rires dans le public). Il avait un an quand il sautait de son berceau. Sa mémé était obligée de lui nouer un pagne au pied et elle attachait l’autre extrémité au berceau» a-t-il révélé. Et KS Bloom de réagir : «Ah bon ? je n’ai jamais su cela jusqu’à ce jour».

«Vous voyez, lui-même, il a cassé ses papos (faire le déballage, Ndlr) hein ! Je ne fais qu’étayer ce qu’il dit. C’est un témoignage. Pour ne pas faire long, je vais m’arrêter là et je vous dis merci. Je vous confie la carrière de mon fils», a-t-il conclu sous les applaudissements et les cris de joies «des disciples».

Est-il important de le faire savoir, plusieurs artistes comme Claire Bahi, Josey, Suspect 95, O’nel Mala, Lena Ary, Fior 2 Bior, Nash, Mary Sy, Willy Dumbo, Richard Krémé et des personnalités politiques comme Kouadio Konan Bertin, ministre de la réconciliation, et Alcide Djédjé, ministre délégué auprès de la ministre des affaires étrangères, n’ont pas manqué d’apporter leur soutien à l’artiste.